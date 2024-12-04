İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

İstanbul\'da Sahte İçki Operasyonu

Sultangazi ve Fatih'te yapılan operasyonda 516 sahte içki ile üretim malzemeleri ele geçirildi.

04.12.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen operasyonda satışa hazır 516 sahte içki ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte ve kaçak alkol üretimine ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, Sultangazi'de sahte alkol üretimi yapılan adreste 215 adet satışa hazır alkol, 50 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 adet kaçak alkol şişesi bulundu.

Operasyon sonucunda, Fatih'te bulunan tekel bayisinin sahibi gözaltına alınırken, Sultangazi'deki adreste bulunan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekiplerin kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 516 adet satışa hazır kaçak ve sahte alkol şişesi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Sultangazi, Sahte İçki, Operasyon, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı
22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:33:17. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.