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İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

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İstanbul'da sahte alkol imalatına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 980 bin TL değerinde içki ele geçirildi.

05.12.2024 17:06
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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Fatih ve Sultangazi'ye sahte alkol imalatı yapılan 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 980 bin TL olan dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 04.12.2024 tarihinde İstanbul Sultangazi ve Fatih ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 bin 335 adet sahte etiket, bin 163 adet sahte bandrol, bin 200 adet kapüşon, 516 adet dolu alkollü içki şişesi, 50 adet kapak, 38 adet boş alkollü içki şişesi,1 adet ısıtıcı, 1 adet plastik tank ve içerisinde 50 litre alkollü sıvı, 1 adet 0,25 litre viski aroması olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 980 bin TL olan dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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