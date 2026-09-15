İstanbul'da sahte para ve altın operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte para ve altın operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sahte para ve altın üretimi ile suç geliri aklamaya yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira giriş yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte para ve sahte altın üretimi ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira giriş yapıldığı tespit edilirken, şüphelilerin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Parada Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturmanın, 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik tedbirler sonucunda, sahte para ve sahte altın üretimi ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik organize bir yapılanma tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli belirlendi.

Soruşturmada biri sahte para, üçü ise sahte altının tedavüle konulmasına ilişkin olmak üzere 4 eylem tespit edildi. Aramalarda sahte para, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirilmesi üzerine şüphelilerin yalnızca sahte parayı ve altını tedavüle koymadığı, üretim aşamasında da faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

Hesaplarda 125 milyon liralık hareket

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünden yapılan mali incelemede, 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira giriş yapıldığı tespit edildi.

İncelemede, bölünmüş görünümlü nakit yatırma işlemleri ile çeşitli kuyumcu ödemeleri belirlenirken, şüphelilerin gelirleri ile mali hareketleri arasında orantısızlık bulunduğu kaydedildi. Mali hareketlerin suç gelirlerinin bankacılık sistemine sokulması ve ayrıştırılması aşamalarıyla uyumlu olduğu değerlendirildi.

19 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin, parada sahtecilik ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarını süreklilik arz edecek şekilde ve aralarında iş bölümü yaparak işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin elde ettikleri suç gelirini bankacılık sistemi üzerinden aklayarak taşınmaz, araç ve şirket ortaklığına dönüştürdüklerinin değerlendirildiği soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye ait 19 adrese eş zamanlı olarak arama, el koyma ve yakalama işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sahte para, altın ve bandrol ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, bilezik, kolye, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi.

Operasyonla eş zamanlı olarak 16 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte para ve altın operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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