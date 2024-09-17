İstanbul'da Silah Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Silah Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

İstanbul'da silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 227 tabanca ve 13 zanlı yakalandı.

17.09.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 227 silah ele geçirildi

Silahları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda, 227 tabanca ele geçirildi, olaya bağlantılı 13 zanlı yakalandı. Silah kaçakçılarının piyasaya sürmeye hazırlandıkları bazı tabancaları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticaretine yönelik Eylül ayında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmalar neticesinde Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, satışa hazır 227 tabanca ve bu silahlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Silahları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı

Savcılık talimatıyla özel harekat timleriyle yapılan operasyonlarda yasadışı silah ticareti yapmakla suçlanan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, İstanbul ve yurt genelinde yasadışı silah kaçakçılığı yapıldığı ve bu silahların suç örgütlerine pazarladığı belirlendi. Silah kaçakçılarının piyasaya sürmeye hazırlandıkları bazı tabancaları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanan zanlılar hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan başlatılan adli işlemlerin devamında adliyeye sevk edildikleri aktarıldı.

9'u tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden, adli makamlarca 9'unun tutuklanarak cezaevine konulduğu, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Geri kalan 3 kişinin ise polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Silah Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:57:43. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Silah Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement