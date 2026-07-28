İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon

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İstanbul'da Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Barış Boyun, Gündoğmuş ve Şapkalılar çetelerinin üyelerinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan Şapkalı isimli suç örgütü ile irtibatlı oldukları ve Blok3 sahne adıyla bilinen Hakan Aydın'a yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 7 şüpheli ise tutuklandı. Öte yandan, Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine yönelik operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapıldı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı

Yapılan araştırmalar kapsamında, 11 Temmuz günü İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren Sahra Grup isimli iş yerine yönelik suç örgütü adına gerçekleştirilen kurşunlama eylemine ve 22 Temmuz günü suç örgütü liderinin doğum günü olması sebebiyle Kağıthane Nurtepe mevkiinde yol kesen yüzleri maskeli şahısların pankart açma eylemine karıştıkları tespit edilen suç örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Barış Boyun grubundan Abdullah Deniz, Cafer Çamlıbel, Ozan Yılmaz, Viktor Bekir Mehmet Önat, Mücahit Emre Atasoy, Yakup Gülmez ve Özcan Gülmez olduğu öğrenildi. Gündoğmuş grubundan ise Mehmet Bol, Eren Turan, Enes Kincuce, Cemal İşgören, suça sürüklenen çocuk G.T.S., suça sürüklenen çocuk A.D. ve suça sürüklenen çocuk G.M.K. isimli şüphelerin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Şapkalı suç örgütü ile irtibatlı şahısların Blok3'e yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, 6 Nisan günü Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'ndeki MKR Rent A Car isimli işyerine yönelik kundaklama eylemi ile ilgili de çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen firari şüpheli Ferhat Kol, 21 Temmuz günü Muğla'da bir araç içerisinde yakalandı. 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kol'un yakalandığı aracın olduğu bölgedeki 2 aracın içinde Ahmet Genç, Haticenur Hıdır, Emre Can Yopaç, Tuana Kavraz, Enes Malik Yüce ve Köklen Yoltay isimli şahıslar da belirlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen 1 şahsın ise kaçtığı öğrenildi. Yapılan araç aramalarında, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 86 adet mermi ele geçirildi. Şahısların telefonları incelendiğinde ise Şapkalı isimli suç örgütüne ile irtibatlı oldukları ve Blok3 sahne adıyla bilinen Hakan Aydın'a yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Muğla'da yakalanan 7 şahıs yapılan soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Barış Boyun, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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