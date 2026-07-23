İstanbul'da Turistlerin Cüzdanını Çalan İki Kız Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Turistlerin Cüzdanını Çalan İki Kız Tutuklandı

İstanbul\'da Turistlerin Cüzdanını Çalan İki Kız Tutuklandı
23.07.2026 14:46
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Fatih'te, iki kadın turistin cüzdanını çalan 17 ve 16 yaşındaki şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, iki kadın turistin cüzdanını çalan ve yaşları 18'den küçük olan 2 kız gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüphelinin 98, 16 yaşındaki çocuğun ise 189 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çocuklar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz Salı günü Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için gezinen iki turist kadının cüzdanı, yolda yürüdükleri esnada çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağdur turistlerin arkasından gelen iki kadın şüphelinin cüzdanı çalıp olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Cüzdanın çalındığını fark eden turistlerin panik yaşadığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17 yaşındaki şüphelinin 98, 16 yaşındaki çocuğun ise 189 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahıslar, olay yerine yakın bir noktada gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında çaldıkları cüzdan, kimlikler ve banka kartları çıktı. Hırsızlık şüphelisi A.B. ile A.K., iki kız; Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerden A.B.'nin daha önceden 98 suç kaydı olduğu tespit edilirken, A.K.'nin ise daha önceden 189 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Turistlerin Cüzdanını Çalan İki Kız Tutuklandı - Son Dakika

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