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İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20"operasyonlarının İstanbul ayağında yakalanan 6 örgüt üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 29 ilde "Kıskaç-20" adı verilen operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, baskınlarda 108 örgüt üyesinin yakalandığını ilan etmişti.

Örgüt üyelerine yönelik operasyonların İstanbul ayağında 21 FETÖ/PDY üyesi yakalanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri tarafından 28 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Örgüte üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 12 FETÖ üyesi, dosyası ikmalen olmak üzere sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 örgüt mensubunun ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği aktarıldı. Geri kalan 6 FETÖ/PDY şüphelisininin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.