İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonunda yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyon kapsamında 108 örgüt üyesi yakalanmıştı. İstanbul ayağında ise 21 FETÖ üyesi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 12 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Geri kalan 6 FETÖ üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.07.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20"operasyonlarının İstanbul ayağında yakalanan 6 örgüt üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 29 ilde "Kıskaç-20" adı verilen operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, baskınlarda 108 örgüt üyesinin yakalandığını ilan etmişti.

Örgüt üyelerine yönelik operasyonların İstanbul ayağında 21 FETÖ/PDY üyesi yakalanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri tarafından 28 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Örgüte üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 12 FETÖ üyesi, dosyası ikmalen olmak üzere sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 örgüt mensubunun ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği aktarıldı. Geri kalan 6 FETÖ/PDY şüphelisininin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
19:59 Muhalefetin TBMM’ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi Muhalefetin TBMM'ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 01:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan FETÖ üyelerinin 6'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement