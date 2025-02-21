İstanbul'da kar yağışı kuvvetini arttırdı
Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışını gören vatandaşlar sokağa akın ederken, bazı araçlar ise yolda kaldı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü. Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı yerlerde ise araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları vatandalar iterek kurtarmaya çalıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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