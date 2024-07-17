İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı

İstanbul Esenyurt\'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir güzellik salonu, motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. Aynı işyeri son bir ay içinde 2 kez daha mermilerin hedefi olurken, yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonucunda şans eseri kimse yaralanmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Aynı güzellik salonu daha önce de 2 kez kurşunlanmıştı ve dün akşam yaşanan saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17.07.2024 11:47
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir güzellik salonu, motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. Aynı işyeri son bir ay içinde 2 kez daha mermilerin hedefi olurken, yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, İran uyruklu bir ailenin işlettiği güzellik salonunu kurşunladı. 4 merminin isabet ettiği işyerinde şans eseri kimse yaralanmazken, olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.

Aynı güzellik salonu 3'üncü kez kurşunlandı

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından tekrar kurşunlanan güzellik salonunda maddi hasar oluştu. Aynı işyerinin son bir ayda iki kez daha kurşunlandığı öğrenildi. Dün akşam yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı - Son Dakika
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