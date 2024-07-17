İstanbul Esenyurt\'ta bir güzellik salonu motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir güzellik salonu, motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. Aynı işyeri son bir ay içinde 2 kez daha mermilerin hedefi olurken, yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, İran uyruklu bir ailenin işlettiği güzellik salonunu kurşunladı. 4 merminin isabet ettiği işyerinde şans eseri kimse yaralanmazken, olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.

Aynı güzellik salonu 3'üncü kez kurşunlandı

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından tekrar kurşunlanan güzellik salonunda maddi hasar oluştu. Aynı işyerinin son bir ayda iki kez daha kurşunlandığı öğrenildi. Dün akşam yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL