İstanbul Esenyurt\'ta yük indiren kamyonetin camı iki işçiye devrildi, 1\'i ağır yaralı

İstanbul Esenyurt'ta yük indirmeye gelen kamyonetin içerisinde bulunan iki işçinin üzerine cam devrildi. 2 işçi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1873. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde malzeme indirmek için gelen kamyonda çalışan 2 kişinin üzerine park sırasında kamyonun kasasındaki cam devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam altında kalan işçiler ekipler tarafından kurtarılırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin birinin ağır yaralandığı diğerinin ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı.