İstanbul Esenyurt'ta yük indiren kamyonetin camı iki işçiye devrildi, 1'i ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Esenyurt'ta yük indiren kamyonetin camı iki işçiye devrildi, 1'i ağır yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenyurt\'ta yük indiren kamyonetin camı iki işçiye devrildi, 1\'i ağır yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İddiaya göre, İstanbul Esenyurt'ta malzeme indirmek üzere gelen kamyonetin kasasındaki cam park sırasında iki işçinin üzerine devrildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince cam altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı; birinin durumu ağır, diğerinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İstanbul Esenyurt'ta yük indirmeye gelen kamyonetin içerisinde bulunan iki işçinin üzerine cam devrildi. 2 işçi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1873. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde malzeme indirmek için gelen kamyonda çalışan 2 kişinin üzerine park sırasında kamyonun kasasındaki cam devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam altında kalan işçiler ekipler tarafından kurtarılırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin birinin ağır yaralandığı diğerinin ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Esenyurtİstanbul3. SayfaİtfaiyeGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 15:54:47. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta yük indiren kamyonetin camı iki işçiye devrildi, 1'i ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei