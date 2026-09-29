İstanbul Eyüpsultan Camii'nde havaya ateş sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan Camii'nde havaya ateş sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Eyüpsultan Camii\'nde havaya ateş sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında havaya ateş açılması olayında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İddiaya göre şüphelilerden biri diğerine tükürdü, diğeri havaya 4 kez ateş etti; olayda yaralanan olmadı, imam camide zarar gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında çıkan tartışmada havaya ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan tartışmanın namaz sırasında başladığı, taraflardan Servet A.'nın Alper M.Ç.'ye tükürerek 'sen kafirsin' dediği, Alper M.Ç.'nin de silahını çekerek cami içerisinde havaya ateş ettiği iddia edildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre, cami içinde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, şüphelilerden Servet A.'nın (38) Alper M.Ç.'ye (41) namaz esnasında tükürerek ' sen kafirsin' dediği, Alper M.Ç, üzerindeki silahla havaya 4 kez ateş ettiği öne sürüldü. Şahıslara vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye geldi. Kavgaya karışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye gelerek çalışma yaparken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Camii içerisinde havaya ateş açan şüpheli Alper M.Ç.'nin medikalci olduğu, olayda kullandığı silahın kendi üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu öğrenildi. İmamın ise olay sırasında camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Eyüpsultan3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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