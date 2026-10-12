İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobil öndeki araca ve bariyere çarptı, 1 yolcu yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobil öndeki araca ve bariyere çarptı, 1 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gaziosmanpaşa mevkiindeki TEM Otoyolu'nda dün akşam bir otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki araca ve bariyere çarptı. Kazada yaralanan bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı motosiklet kamerasınca görüntülendi.
İstanbul Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde otomobil, önce önündeki araca ardından ise bariyere çarptı. Olayda bir yolcu yaralanırken kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa mevkii Tem Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyir halindeki araca ardından ise yol kenarındaki bariyere çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kamerasından görüntülendi.
Kaynak: İHA
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