İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine indi, pilotlar tahliye edildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine indi, pilotlar tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımının açılmaması sonucu gövde üzerine indiğini ve 2 pilotun tahliye edildiğini açıkladı. Uçağın indiği pist uçuşlara kapatıldı ve kazanın nedeni teknik incelemenin ardından belirlenecek.

08.05.2024 20:46
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İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine inen kargo uçağından pilotlar böyle tahliye edildi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ön iniş takımının açılmaması üzerine Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövde üzerine inmesinin ardından 2 pilotun tahliye edildiğini ve o pistin uçuşlara kapatıldığı söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekerlekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine indi, pilotlar tahliye edildi - Son Dakika

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