İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. Uçak sürtünme sonucu alev aldı ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay dron ile görüntülendi.

08.05.2024 20:59
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İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pistte bekletilen uçak dron ile görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine iniş yapmıştı. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahalede bulunmuştu.

Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği pist geçici süre kapatılırken, uçağın bulunduğu alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen Fedex adlı kargo uçağı böyle görüntülendi - Son Dakika

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