İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularındaki 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularındaki 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi

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İstanbul Narkotik Şube ekipleri, 14 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirdi. Tunus uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 15 Kasım'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacağı öğrenildi.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 13 kilo esrar ele geçirdi. Tunus uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi ise gözaltına alındı

Operasyon, 14 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Alınan ihbar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından GSBH(Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal) kapsamında alınan arama kararı neticesinde Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M.'nin konserve kutuları içinde gizlediği 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 13 kilo 512 gram esrarı ülkeye sokmaya çalışan Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken üzerlerinden çıkan paralara ve telefonlara el konuldu ve inceleme kararı alındı. N.B.A. ve M.M.'nin yasal işlemlerinin 15 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılma talimatı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul HavalimanıGaziosmanpaşaNarkotik3. SayfaİstanbulGüncelTunusSon Dakika

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