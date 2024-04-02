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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gece kulübünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gece kulübünde incelemelerde bulundu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gece kulübünde incelemelerde bulundu

Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

02.04.2024 22:32  Güncelleme: 22:33
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde incelemelerde bulundu.

Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında gece kulübü olarak işletilen ve tadilatta olduğu söylenen alanda yangın çıkmış, olayda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 8 kişi de gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aktaş, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gece kulübünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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