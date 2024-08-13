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İstanbul Küçükçekmece'de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı

Küçükçekmece'de kartla evlere giren 2 hırsız kadın tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, iki kadın gözüne kestirdikleri bir apartmana girerek, kartla dairelere girmeye çalıştı. Güvenlik kameralarını fark edip, kaçan iki kadın polis tarafından yakalandı. Kadınlardan birinin 36 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlenirken iki şüpheli kadının toplamda 205 ev hırsızlığından arandığı tespit edildi. İki hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kadın, dış kapısını açık gördükleri binadan içeri girdi. İki hırsız, daha sonra zillere bastı, birleri var mı yok mu diye kontrol etmeye başladı. Açmaya çalıştıkları dairelerin kapısından güvenlik kamerasını fark etti, ancak kapıları zorlamaya devam etti. Hırsız iki kadın, evlere girmeden kaçtı. Apartman yöneticisi, güvenlik kameralarından gördüğü kadınları karakola giderek şikayetçi oldu. Kadınları tespit eden polis isimlerinin F.T. ve C.Ç. olduğu öğrenilen iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

36 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası çıktı

Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, iki şüpheli kadına yönelik yaptığı Genel Bilgi Taramasında F.T. isimli kadın şahsın 36 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası, ayrıca iki şahsın "Evden Hırsızlık" suçundan toplam 254 adet suç kayıtları olduğu belirlenmiştir.

205 ev hırsızlığından arandıkları ortaya çıktı

Polisin yaptığı çalışmada iki kadının toplamda 205 eve hırsızlık amaçlı girdiğini tespit etti. Karakolda sorguları biten iki kadın Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Suç dosyaları kabarık olan iki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.