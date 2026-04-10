Beşiktaş'taki Saldırıda Gözaltı Sayısı 16'ya Yükseldi
Beşiktaş'taki Saldırıda Gözaltı Sayısı 16'ya Yükseldi

10.04.2026 00:27  Güncelleme: 00:28
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Saldırı sonrası yaralanan 2 şüpheli ile birlikte yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 3'ünün Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

