İstanbul Metro'da Teknik Arıza

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken, iş çıkış saatindeki yoğunluk ve Ali Sami Yen Spor Kompleksinde yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Gayrettepe ve Osmanbey metro istasyonlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Vatandaşların turnikeler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandığı bildirdi. - İSTANBUL