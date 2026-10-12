İstanbul polisi çete operasyonlarında 289 şüpheliyi yakaladı, 153 tabanca sergilendi

İstanbul polisince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda çete üyelerinden ele geçirilen 153 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve bin 24 mermi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğinin altını çizerek, "İstanbul Emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişiler ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışmakla suçlanan motosikletli suç çetelerine yönelik il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

85 ayrı suç eylemine yönelik savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmalarda silahlı faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 289 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu. Şüphelilerden 175'i ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı.

Yakalanan 51 şüphelinin yasal işlemleri devam ederken, operasyonlarda çete üyelerinden çıkan 153 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve bin 24 mermi ile suçta kullanılan çalıntı 6 motosiklet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Yıldız, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.

Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Özellikle bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir.

İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.