İstanbul Silivri'de elektrik panosunda patlama yangın ve paniğe neden oldu - Son Dakika
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İstanbul Silivri'de elektrik panosunda patlama yangın ve paniğe neden oldu

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İstanbul Silivri\'de elektrik panosunda patlama yangın ve paniğe neden oldu
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İstanbul Silivri Yeni Mahalle'de saat 19.00 sıralarında bir sitedeki elektrik panosunda nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ve yoğun duman paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

İstanbul Silivri'de, bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaİtfaiyeGüncelYaşamSon Dakika

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