İstanbul ve Tekirdağ'da Tefecilik Çetesi Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da Tefecilik Çetesi Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ\'da Tefecilik Çetesi Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik soruşturmasında, aralarında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A.'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Çete üyeleri, çok sayıda kişiden toplam 300 milyon lirayı aşan vurgun yapmakla suçlanıyor.

22.05.2024 11:53
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik soruşturmasında, verdikleri para karşılığında mağdurların ev ve arsa gibi taşınmaz varlıklarına el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A.'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Çete üyeleri, iki yıl önce hayatını kaybeden psikiyatr ve seksolog merhum Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de içinde olduğu çok sayıda kişiden toplam 300 milyon lirayı aşan vurgun yapmakla suçlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapılmıştı. Mali Şube Polisi, Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. ve 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları tekrar geri getirmelerini sağladıkları, tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para verdikleri mağdurların taşınmazlarına bu yöntemle el koyduklarını ortaya çıkarmıştı. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda çete mensuplarının toplamda 300 milyon lira mağduriyet oluşturduğu belirlenirken, geçtiğimiz Cuma günü 9 şüpheliyi yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Rıza A., Emrah E., Muammer A., Korkmaz Ç. ve Kemal D. isimli 5 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, önceki gün Silivri Adliyesi'ne sevk edilirken, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları iddiasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan aralarında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. ile birlikte Emrah E., Muammer A., Korkmaz Ç. ve Kemal D. isimli 5 tutuklandı.

Mali Polis birimlerince çökertilen tefecilik çetesinin fertleri, iki yıl önce hayatını kaybeden psikiyatr ve seksolog Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen başta olmak üzere çok sayıda kişiden milyonlarca lirayı aşan vurgun yapmakla suçlanıyordu. Diğer yandan söz konusu tefecilik çetesinin firari üyelerine yönelik yürütülen çalışmalar da devam ediyor. Gözaltına alınıp tutuklanan Rıza A.'nın kardeşi olan Tanju A.'nın da aralarında olduğu 4 kuşkulunun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Tekirdağ'da Tefecilik Çetesi Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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