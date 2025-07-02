Bayburt'ta düşen, içerisinde Mehmet Demirci ile eşinin olduğu küçük uçağın son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, uçağın motoru çalıştırdıktan sonra pistte ilerlediği, kalkışa hazırlandığı anlar yer aldı.
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2.07.2025 20:11:05. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Bayburt'ta düşen uçağın son görüntüleri - Son Dakika
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