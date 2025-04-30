İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika
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İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu\'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarının yanı sıra annesi ile babasının da yer aldığı görüldü.

30.04.2025 21:19
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ziyarette çekilen fotoğrafta İmamoğlu'nun aile üyeleri yer aldı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDEKİ İLK FOTOĞRAFI

Odatv'nin geçtiği fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Security Specialist:
    Geeçekten İmamoğlumusa hapisane hemde çok yakışmış. Dedim ya İmamoğlumun olması gereken yerde. Darısı İnşallah Özgür Özelin başına :))) 310 151 Yanıtla
    zurnaci samo Oner:
    geleceğin cumurbaşkani dikat et 11 40
    Erol Uymaz:
    eyyy akkoyunlar eyyy makarnacılar darısı sizin gibi kömürcülere inşallah :)) 10 38
    Erol Uymaz:
    darısı senin sülalene inşallah makarnacı 6 24
    Akiblis Dövücü:
    fetöcü şrfz 13 4
    Önder null:
    annende öyle soyluyordu. 3 10
    Turgut Yıldız:
    adını niye saklıyorsun 2 9
  • yusufkaan5:
    Hepsi suç ortağı. 239 101 Yanıtla
    Önder null:
    fetoşu ne ara unuttunuz 7 4
  • Gencay Ozcetin:
    Annesinin içindeki kötülük yüzüne vurmuş 196 115 Yanıtla
    Yüksel Ata:
    Annelere varan terbiyesizlik tamda Aktrollere yakışıyor bu günler geçer , Dünya biliyor sizin kanunsuz işler yaptığınızı siz anca kendinizi kandırın.. 4 11
    Turgut Yıldız:
    insanların en yücesi annedir. kendi annene laf söylenmesini istemiyorsan bu tür yazılar yazma. 4 8
    Bayram :
    Ben diyecektimde neyse dedim :) 4 4
  • Hakan1421:
    itibarlı hırsız 160 54 Yanıtla
    Akiblis Dövücü:
    Baban değil mi 3 9
    Yüksel Ata:
    İmamoğlunun Avukatlarına ihbarımdır dava açın bu kişiye.. 3 9
  • serdar yüksek:
    Malum kişiyi rakiplerini içeri atmak da kurtarmayacak. Şu çirkin yorumlara bak sen. Ne çok karaktersiz insan var çevremizde. 59 132 Yanıtla
    Osman A:
    Tıpkı senin gibi değil mi ? 7 3
    Süper bag:
    cokmu zoruna gitti ulen pust 6 3
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    yakışmış 132 50 Yanıtla
  • 315701:
    ülke rahat ve huzurlu.. 136 30 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    koğuş ağası 94 37 Yanıtla
  • ahmet3131:
    annesine babasına ailesine yazık oldu nasıl hırsızlık yaptın İmamoğlu yazıklar olsun sana İstanbulu satmış nerdeyse 100 27 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu cumhurbaskanı olmuyormu 81 32 Yanıtla
  • netlog321:
    yusuf gibi zindanlardan saraya yükselecek.. 20 69 Yanıtla
  • Beni Adem:
    HERŞEY HAPİSTE ÇOK GÜZEL OLDU. BABASININ SURATINA BAK MASUMİYET SIFIR 64 20 Yanıtla
  • Szka788304:
    hırsız 55 22 Yanıtla
  • 798006:
    bu habere yorum yapanlar ve o yorumları beğenenler ne kadar maas aliyorki?şebeke gibiler her mualefet haberinde. 21 53 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Dışarda deli dalgalar İmamoğlu duvarları yalar. Fişek ata ata biter. Pamuk şekerleri kazık ata ata biter. Yolsuzluk gide gide biter. Aldırma çihape aldırma imamoğlu aldırma. Güzel günler göreceğiz güneşli günler inanın çoçuklar :)) 54 15 Yanıtla
  • 1Belinay:
    zaten çalışmıyordu dışardada yatıyordu içerde de yatıyor 48 7 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    islamın birinci şartı çalmak 2 46 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Anap dönemi eski karanlık Türkiye fotoğrafı 23 16 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Keser döner sap döner .. 10 29 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Diploma bile çalıntı 34 2 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Münafıklık sadece peygamber efendimizin zamanında yoktu.Yaşadığımız bu zamaındaki münafıklar, peygamber efendimizin zamanındaki münafıkları yüze katlar. 30 3 Yanıtla
  • Elisa21:
    DÜNE KADAR C, B OLACAKTI ŞİMDİ İÇERDE İBRİKÇİ OLMUŞ NEREDEEEEN NEREYEEE 27 4 Yanıtla
  • k K:
    saray rakibi CD adaylarini ortada kaldirtir, yada 4 durarin arasina sokturur ömrü orda geçer. Hakimde cikmaz artik akp baskaninin karsisina. 7 20 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    birkac tane muhalif yorum yayinlanmis hemen silin, meydan agzindan bk damlayan trollerinize kalsin. zaten yorumlara begenilerimizi de siliyorsunuz gt kili haberler.com 6 19 Yanıtla
  • aydin51aydin:
    Macaryus Soyu devlet içinde devlet kurma ve Otellerde Gizli Darbe Hazırlıkları Topunuzu keseceğiz inşallah 21 2 Yanıtla
    Yüksel Ata:
    Dene bakalım.. 1 5
  • Özgür Yılmaz:
    Aynen.çok doğru 16 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yav bu ceza evi nerde fotograf makinası telefon nasıl sokuluyor buraya ben açık ceza evine ziyarete gidiyoruz ne varsa alıyorlar mevkiye göremi bu 16 3 Yanıtla
  • Bade5050:
    Herşey güzel olacak ???? 15 4 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    Bütün münafıklar buraya toplanmış 16 3 Yanıtla
  • Ahmet:
    İmamoğlu cb olacak alayınıza gidecek 2 11 Yanıtla
  • Mert kursun :
    eko haysiyet takılmıyom maddiyat takılıyom diyor gülüşe bak tükürdük yarabbi şükür diyor eşide imana gelmiş tesbih yapıp satmaya başlamış daha ne 8 2 Yanıtla
  • 633148:
    amip gibi cogalmislar sanki, hepsi birbirine benziyor tipkisinin aynısı gibi 5 1 Yanıtla
  • gizemlevent6:
    tam bir yahudii 5 1 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    rumlar toplanmış hepsi bir aradaiken hepsini içeri koyun 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika
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