İşte İmamoğlu\'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ziyarette çekilen fotoğrafta İmamoğlu'nun aile üyeleri yer aldı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDEKİ İLK FOTOĞRAFI

Odatv'nin geçtiği fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.