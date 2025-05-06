İşten çıkarıldığı gün sayesinde 1.2 milyon TL tazminat kazandı

İngiltere'de faaliyet gösteren Dermalogica UK adlı şirkette yarı zamanlı çalışan Joanne Neill, izinli olduğu bir günde "arayı kapatma" başlığıyla davet edildiği çevrim içi toplantıda büyük bir şok yaşadı. Neill, bu görüşmede işine son verildiğini öğrendi. Süreci mahkemeye taşıyan Neill, adalet mücadelesinden galip çıktı.

MAHKEME: YÖNTEM VE PAARLAMA HUKUKA AYKIRI

Davaya bakan yargıç Liz Ord, şirketin işten çıkarma kararını hem zamanlama hem de yöntem açısından hatalı buldu. Yargıca göre "arayı kapatma" başlığıyla yapılan görüşme, çalışan üzerinde nötr ve masum bir izlenim bırakarak, Neill'ın gelişmelere hazırlıksız yakalanmasına yol açtı. Ayrıca görüşmenin çevrim içi yapılması, çalışanın ne bir iş arkadaşı ne de bir insan kaynakları temsilcisinden destek alabilmesine imkan tanıdı.

CİNSİYET AYRUMCILIĞI VURGUSU

Yargıç Ord, kararda cinsiyet temelli dolaylı ayrımcılığa da dikkat çekti. Kadınların erkeklere göre daha sık yarı zamanlı çalıştığını belirten Ord, bu durumun yarı zamanlı çalışanların hedef alınmasının kadınları orantısız şekilde etkileyeceği anlamına geldiğini ifade etti. Mahkeme, Neill'ın işten çıkarılmasının çalışma saatlerine dayandırıldığını ve bunun da dolaylı yoldan cinsiyet ayrımcılığı oluşturduğunu belirtti.

1.2 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme, Dermalogica UK'nin Joanne Neill'e toplamda 24.042 sterlin (yaklaşık 1.2 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti. Bu karar, işverenlerin özellikle yarı zamanlı ve uzaktan çalışan personele karşı uyguladığı politikaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.