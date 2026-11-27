İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarındaki A1 otoyolunda 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İsviçre'de olumsuz hava şartları nedeniyle zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Zürih Kanton Polisi'nin açıklamasına göre, yerel saatle 05.45'te Zürih yakınlarında A1 otoyolunun Hammermühle Viyadüğü bölgesinde 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye kaza sebebiyle çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis, kazada yaralanan ve 6'sı hafif olmak üzere 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin, sıkıştığı araçtan kurtarma ekiplerince kurtarıldığı da ifade edildi. Kazadan yara almadan kurtulanların ise Kemptthal bölgesindeki dinlenme tesislerine götürüldüğü açıklandı.

Polis, A1 otoyolunun St. Gallen istikametinin akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini belirterek sürücülerden bölgeden uzak durmalarını ve yönlendirilmiş güzergahları kullanmalarını istedi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis, kaza bölgesinde zor kış şartlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

Almanya'da 400'den fazla trafik kazası

Almanya'nın güneyinde etkili olan kar yağışının ardından Bavyera eyaletinde yüzlerce trafik kazası meydana geldi. Özellikle Avusturya yönüne giden otoyollarda uzun kuyruklar oluştu ve kamyon sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Bavyera Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 400'den fazla trafik kazası meydana geldi.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait dört sivil araç, Bavyera eyaletinin güneyindeki Sudelfeld bölgesinde dağ yolunda eğitim tatbikatı sırasında yoldan çıktı. Polis, kazada içinde 9 kişi bulunan bir aracın devrildiğini bildirdi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan hafif yaralı yolcular hastanelere sevk edildi.

Hafta sonu yollarda bilhassa sabah saatlerinde yoğun buzlanma yaşanabileceğini bildiren Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.