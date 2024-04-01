İsviçre'de Alp Dağları'nda meydana gelen çığ felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'nin Alp Dağları'ndaki Zermatt'a bağlı Riffelberg'de çığ düştü. Polis, yerel saatle 14.00 sıralarında düşen çığ sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çığ altında kaç kişinin kaldığı henüz bilinmezken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ZÜRİH
Son Dakika › 3.Sayfa › İsviçre'de Alp Dağları'nda Çığ Felaketinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.
Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda, şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bartın Üniversitesi öğrencisi Kerim Yanık, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yanık'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldü.
Gaziantep'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?