İsviçre'de Otobüs Yangını: 6 Ölüm, 5 Yaralı
İsviçre'de Otobüs Yangını: 6 Ölüm, 5 Yaralı

İsviçre\'de Otobüs Yangını: 6 Ölüm, 5 Yaralı
11.03.2026 18:35
İsviçre'de bir otobüs yangınında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Fail ruh sağlığı sorunlu.

İsviçre'de dün 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı otobüs yangınında failin, yaklaşık 60 yaşlarında ve ruh sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen İsviçre vatandaşı bir erkek olduğu açıklandı.

İsviçre'de yetkililer, dün 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yapılan incelemelerin, olayın bir kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendini ateşe vermesi sonucu meydana geldiğine işaret ettiği belirtildi. Ortamda yeterli oksijen, ısı ve yanıcı madde bulunması nedeniyle yangının hızla yayıldığı kaydedildi. Freiburg Kantonu Başsavcısı Raphael Bourquin, şüphelinin yaklaşık 60 yaşlarında İsviçre vatandaşı bir erkek olduğunu açıkladı. Bourquin ayrıca olayın bir terör eylemi olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Şüphelinin adli sicil kaydının bulunmadığını da belirten Bourquin, yapılan incelemelerin söz konusu kişinin ruh sağlığının yerinde olmadığına işaret ettiğini ifade etti. Başsavcı, "Bunun bir terör eylemi olabileceğini düşündürecek hiçbir kanıt yok. Aksine, ailesi onun kayıp olduğunu bildirmiş. Mevcut soruşturma onu dışlanmış ve sorunlu bir birey olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı. Bourquin, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Yangında hayatını kaybeden kişilerin 15 ile 65 yaşları arasında olduğu ve aralarında bir reşit olmayan kişinin de bulunduğunun tahmin edildiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve bu sürecin birkaç gün sürebileceğini bildirdi.

Ayrıca yangın sırasında otobüs kapılarının açıldığı, ancak bunun bir patlama sonucu mu yoksa manuel olarak mı gerçekleştiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Yetkililer, bu durumun da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

"Yangın otobüs son durağa yaklaşırken çıkmıştı"

Yanan otobüsün Postauto şirketine ait olduğu ve Düdingen ile Bern'in yaklaşık 26 kilometre batısında bulunan Kerzers arasında hizmet verdiği açıklanmıştı. Yangının otobüsün Kerzers'teki son durağa ulaşmasına kısa süre kala çıktığı bildirilmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsviçre'de meydana gelen ağır bir yangında yeniden insanların hayatını kaybetmiş olması beni derinden sarsıyor ve üzüyor" demişti. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İsviçre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsviçre'de Otobüs Yangını: 6 Ölüm, 5 Yaralı - Son Dakika

