İtfaiye Aracı Eve Çarptı, 3 Yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını kontrol altına aldıktan sonra dönüş yoluna geçen itfaiye aracı, freninde oluşan sorun sonucu bir eve çarptı. Kazada yaralanan 3 itfaiye personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 14.40'ta çıkan ve ağaçlandırma sahasına yayılan yangın, ekiplerin ve bölge halkının havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürdükten sonra Eskişehir'e dönmek üzere yola çıkan itfaiye aracı, Sancar Mahallesi mevkiinde fren aksamında yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıkarak boş bir eve çarptı. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ESKİŞEHİR