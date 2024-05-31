İtfaiye Ekibi Tarafından Yakalanan Yılan Kamerada

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İtfaiye ekibinin bir buçuk metrelik yılanı eliyle yakaladığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat alanına giren bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanına yaklaşık bir buçuk metrelik yılan girdi. İnşaat alanına giren yılanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen ekipler, inşaat alanın içinde olan yılanı çıkarttı. Ekiplerin yılanı çıkarttığı ve doğal yaşam alanına bıraktığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.