Hatay İskenderun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde bulunan Sakarya Mahallesi'nde konteyner kentte ikamet eden bir vatandaşın parmağına dikiş makinesi iğnesi battı. Vatandaşın 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesini sorunsuz bir şekilde çıkardı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İtfaiye Ekipleri, Vatandaşın Parmasındaki Dikiş Makinesi İğnesini Çıkardı - Son Dakika
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir dergi binasına girerek tartıştığı iki kadını bıçaklayan Betül A., tutuklandı. Şüphelinin daha önce de mala zarar verme ve yaralama suçlarından kaydı bulunuyor. Yaralanan kadınlar ise hastaneden taburcu edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir kargo firmasının Bornova ilçesindeki şubesine sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, sevkiyat esnasında 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
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