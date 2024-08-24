İtfaiye erleri yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi - Son Dakika
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İtfaiye erleri yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi

Malatya'daki arazi yangını kontrol altına alındı. Yangın sırasında canlı bulunan bir kaplumbağaya ise itfaiye erleri hortumla su vererek yaşama tutunmasını sağladı.

24.08.2024 20:51
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İtfaiye erleri yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi

Malatya'daki arazi yangını kontrol altına alındı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında canlı bulunan bir kaplumbağaya ise itfaiye erleri hortumla su vererek yaşama tutunmasını sağladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan ve sonrasında rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormanlık alana sıçrayan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 8 araç ve 50'den fazla personelin müdahale ettiği yangında alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

İtfaiye erleri yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi

Yangın sırasında alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağaya ise itfaiye erleri hortum ile su verdi. Yeniden hayata tutunan kaplumbağa güvenli alanda yeniden doğaya bırakılırken bazı bölgelerde yaklaşık 200 metre hortum çekilerek alevlere müdahale edildi.

Kaynak: İHA

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