İtfaiye, Hatay Defne'de bacasındaki yangını iş yerine sıçramadan kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, iş yerine sıçramadan kontrol altına alınırken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Harbiye Mahallesi'nde bulunan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangın, iş yerine sirayet etmeden kontrol altına alınırken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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