İtfaiye, Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı

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Adıyaman'da bir binanın duvarında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde bulunan bir binanın duvarında güvercinin ayağına dolanan ipten dolayı mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, bina duvarına merdiven uzattı. Duvarda kurtulmak için çırpınan güvercin itfaiye erleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Güvercin daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN