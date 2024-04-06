İtfaiyenin zorlu görevi aksiyon film sahnelerini aratmadı

Aksiyon film sahnesi değil, itfaiyenin yangına müdahalesi
İtfaiye erlerinin zorlu görevi bir kez daha gözler önüne serildi
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinin adeta aksiyon film sahnelerini aratmayacak operasyon anı aksiyon kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Alev ve dumanların arasına gözünü kırpmadan giren ateş savaşçılarının zorlu görevleri, bir kez daha gözler önüne serildi.
Yangın, iki gün önce Yalı Mahallesi 197. Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı kısmında meydana gelmişti. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesi kask kamerasında
Öte yandan, şehir genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor. Karasu'da yaşanan yangına müdahale anları da itfaiyenin kasklarında bulunan aksiyon kamerası kaydetti. Alev ve dumanların arasını gözünü kırpmadan girerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye personelinin cansiperane şekilde görevlerini yürüttükleri bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.
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