Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ahırda çıkan yangında 200 ot balyası kül oldu, 6 aylık bir düve telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 22.21 sıralarında ilçeye bağlı Soğanbükü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta çıktı. İhbar üzerine bölgeye İvrindi Belediyesi'nce 3 itfaiye aracı ve 6 personel sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve 1 kepçenin yardımı ile söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 200 ot balyası kül oldu, 6 aylık bir düve telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › İvrindi'de samanlık yangını: 200 balya küle döndü 1 düve telef oldu - Son Dakika
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