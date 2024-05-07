İZBAN Alsancak'ta Raydan Çıktı, Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika
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İZBAN Alsancak'ta Raydan Çıktı, Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi

İZBAN Alsancak\'ta Raydan Çıktı, Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi

İzmir Konak'ta seyir halindeki İZBAN Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

07.05.2024 10:27
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İzmir Konak'ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

İzmir Konak'ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu'na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN'ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İZBAN Alsancak'ta Raydan Çıktı, Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZBAN Alsancak'ta Raydan Çıktı, Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika
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