İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 34 Sanığa Tahliye - Son Dakika
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İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 34 Sanığa Tahliye

İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 49 sanıktan tutuklu olan 34 kişi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu gibi gerekçeleri dikkate aldı.

11.04.2025 19:13
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İzinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 34 sanığa tahliye

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını, yasadışı eylemlerle protesto ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 49 sanıktan tutuklu olan 34'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını, yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 49 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüphelilere 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, 49 sanık hakkında hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip zaptıyla tutuklu 34 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığını, özellikle tensip kararı ile verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara sunulan itiraz dilekçe içeriklerinin dikkate alındığını belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 49 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği, şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı.

İddianamede, 49 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 34 Sanığa Tahliye - Son Dakika

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