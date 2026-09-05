İzmir açıklarında Yunanistan'ca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir açıklarında Yunanistan'ca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan\'ca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı.

İlk olay, 4 Eylül saat 06.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botunu sevk etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Aynı gün saat 13.05'te ise Menderes ilçesi açıklarında ikinci bir ihbar değerlendirildi. Denizde can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine KB-89 ve TCSG-311 borda numaralı Sahil Güvenlik gemi ve botları bölgeye intikal etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen daha ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Farklı uyruklardan 57 kişi

Ekipler tarafından kurtarılan toplam 57 düzensiz göçmenin 37'sinin Yemen, 9'unun Somali, 8'inin Sudan, 2'sinin Çad ve 1'inin Etiyopya uyruklu olduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, 3. Sayfa, Menderes, Göçmen, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında Yunanistan'ca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:03:22. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında Yunanistan'ca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement