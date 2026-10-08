İzmir Aliağa'da jandarma, 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da jandarma, 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı

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İzmir Aliağa\'da jandarma, 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Firarinin yakalanması için 2 Ekim'de başlatılan çalışma kapsamında aynı gün gözaltına alındığı, adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan S.D. isimli şahsın yakalanması için 2 Ekim tarihinde çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış istikametlerini takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla firariyi aynı gün kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı sorgulamada S.D.'nin hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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