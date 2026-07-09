Bayındır\'da orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Kızıloba Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında Kızıloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, Bayındır Belediyesi personeli ve çok sayıda vatandaş sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter ve karadan 5 arazözle müdahale edilirken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR