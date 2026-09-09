İzmir Bayındır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yakacık Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç.'nin idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.D. ile yanındaki S.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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