İzmir\'de tartışmalı \'Meslek Fabrikası\' demir bariyerle çevrildi

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir'e ait olan ve 'Meslek Fabrikası' olarak kullanılan eski DGM binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi girişimi üzerine kurumlar arasında başlayan gerilim devam ediyor. Bu sabaha karşı çok erken saatlerde binanın önü polis tarafından demir bariyerle kapatılırken, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tek Sağlık Zirvesi"ne katılmak ve konuşmak için Fransa'nın Lyon kentine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Meslek Fabrikası'nın abluka altına alınması üzerine İzmir'e dönüyor.

Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi mülkü olan ve son 10 yıldır Meslek Fabrikası olarak 150 bin İzmirliye iş imkanı sağlayan eski DGM binası için Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri 24 Mart'ta tahliye işlemi başlatacağını açıklamıştı. 23 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tahliyeye karşı nöbet tutmuştu. Bu gelişmeler üzerine tahliyenin 15 gün ertelendiği açıklanmıştı.

Bu sabaha karşı Meslek Fabrikası'nın önü polis tarafından demir bariyerlerle kapatıldı. Bu durumun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tahliyesi için hazırlık olduğu belirtildi.

Başkan Tugay Fransa'dan geri dönüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tek Sağlık Zirvesi"ne katılmak ve konuşma yapmak için Fransa'nın Lyon kentine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası'yla ilgili gelişmeler üzerine programa katılmadan İzmir'e dönüyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başkan Tugay, "İzmir'e yaptığınız bu büyük hizmet için çok teşekkür ederiz Vakıf'ların sayın vekilleri. Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan Meslek Fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Bu haksız hukuksuz uygulamanıza karşı açtığımız dava devam etmesine rağmen, alelacele belediye hizmet binamızı boşalttırmak ve verilen hizmeti durdurmak için ne uğraştınız. Yüzde 100 haksız olduğunuz, sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir'in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Tek Sağlık Zirvesi'ne konuşmacı olarak davet edilmiştim. Dün akşam geldiğim Lyon şehrinden, konuşmamı yapamadan ilk uçakla İzmir'e geri dönüyorum. Buradaki herkes neden buraya geldikten birkaç saat sonra konuşmamı yapamadan, toplantıya katılamadan döndüğümü soracak; onlara bu durum nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Türkiye böyle bir ülke değildi. Ne çok şeyi kaybettirdiniz ülkemize. Bir toplantı ne kadar önemli diyebilirsiniz. Ama böyle böyle kaybediliyor ülkemizin itibarı ve ülkemize dair güven. Çok üzgünüm. Haklarımızın ve hukukun tamamen ayaklar altına alındığı belli bir siyaset mensuplarınca sahiplenilmiş bu zorbalığa karşı elbette razı olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Şehrimizi, insanlarımızı, haklılığımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun" dedi. - İZMİR