İzmir Caddesi\'nde Motosikletlere Uygulama Yapıldı

İzmir'in Aliağa İlçesinde polis ekipleri, en işlek caddelerden olan ve motorlu araç trafiğine kapatılan İzmir Caddesi'nde, caddeye giren motosikletlere karşı uygulama yaptı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri, yayaların kullanımına açık yollardan birisi olan İzmir Caddesi'nde motosiklet kullanımını önlemek için kontrollere başladı. Caddede, vatandaşların daha rahat yürümeleri ve alışveriş yapabilmeleri için motosikletler üzerinde yapılan denetimler kapsamında; 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ise aralıksız devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşlar, uygulamanın İzmir Caddesi'nin yanı sıra kafeler sokağı ve sahil bandında da yapılmasını istedi. - İZMİR