İzmir İl Jandarma Komutanlığından bin 214 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mayıs ayı içerisinde bin 214 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda, 50 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 23 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde; ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen bin 214 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 50 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Meydana gelen olaylarda 1 ticari taksi, 2 otomobil, 6 kamyonet, 3 şişme bot, 5 bot motoru ele geçirildi.

2024 yılı içerisinde ise, toplamda 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı, 106 organizatörün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. - İZMİR