İzmir İl Jandarma Komutanlığından bin 214 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir İl Jandarma Komutanlığından bin 214 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mayıs ayı içerisinde bin 214 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 50 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 23 organizatör tutuklandı. Ayrıca, olaylarda bir ticari taksi, iki otomobil, altı kamyonet, üç şişme bot ve beş bot motoru ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldı ve 106 organizatör tutuklandı.

04.06.2024 13:30
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mayıs ayı içerisinde bin 214 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda, 50 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 23 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde; ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen bin 214 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 50 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Meydana gelen olaylarda 1 ticari taksi, 2 otomobil, 6 kamyonet, 3 şişme bot, 5 bot motoru ele geçirildi.

2024 yılı içerisinde ise, toplamda 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı, 106 organizatörün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir İl Jandarma Komutanlığından bin 214 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir İl Jandarma Komutanlığından bin 214 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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