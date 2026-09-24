İzmir'de 78 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 184 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 78 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 184 kişi gözaltına alındı

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İzmir\'de 78 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 184 kişi gözaltına alındı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 150 polisle 78 adrese sabah 06.30'da eş zamanlı başlattığı şafak operasyonu 24 saat sürdü. Haklarında kesinleşmiş hapis ve yakalama kararı bulunan 184 kişi gözaltına alındıktan sonra adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik 150 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 184 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Önceden tespit edilen 78 adrese, 150 emniyet personelinin katılımıyla sabah saat 06.30'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Kesintisiz olarak 24 saat boyunca devam eden baskınlarda; kasten öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli ağır ve asayiş suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 184 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de 78 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 184 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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