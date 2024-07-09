İzmir\'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 77'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 16 kamu görevlisinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığının bilgisi ve talebi dahilinde, Aliağa Gümrüğü'nde çalışan memurlar ve İzmir'de bulunan çok sayıda gümrük müşavirinin, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 139 şüpheli belirlenirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 78 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

77 şüpheli gözaltında

139 şüpheli arasında; 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 farklı gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı, yöneticisi, 15 farklı şirket müdürü, 47 şirket çalışanının olduğu öğrenilirken, operasyonda; 16'sı kamu görevlisi olmak üzere 77 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirledi.

Soruşturmayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR