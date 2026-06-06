İzmir'de Ayrımcı İfadeler İçin Soruşturma - Son Dakika
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İzmir'de Ayrımcı İfadeler İçin Soruşturma

06.06.2026 11:22
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Adalet Bakanı Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrımcı ifadelerle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir iş insanının açılış programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adaletin herkes için eşit şekilde işlediğini vurgulayan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" ifadelerini kullandı.

Kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten Gürlek, bu tür ifadelerin mizah ya da fıkra adı altında söylenmesinin de söz konusu nezaketsizliği hafifletmeyeceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, açıklamasında, "Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Politika, 3. Sayfa, Gürlek, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Ayrımcı İfadeler İçin Soruşturma - Son Dakika

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