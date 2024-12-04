İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Yumruklu Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Yumruklu Saldırı: 2 Tutuklama

İzmir\'de Belediye Başkan Yardımcısına Yumruklu Saldırı: 2 Tutuklama

İzmir Menderes'te Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makamında yaşanan yumruklu saldırı sonrası 2 şüpheli tutuklandı. Olay, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen kişilerle yapılan görüşmede meydana geldi.

04.12.2024 16:50  Güncelleme: 16:52
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İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makamında yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, öğle saatlerinde Menderes Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'le makamında görüştü. Bu sırada çıkan tartışmada Y.T.'nin yanındaki H.K., Sönmez'e yumruk attı. İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Sönmez, Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi.

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi. Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

2 şüpheli tutuklandı

Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Yumruklu Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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