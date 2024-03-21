İzmir'de Cinayet ve Yağma Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet ve Yağma Zanlıları Yakalandı

İzmir\'de Cinayet ve Yağma Zanlıları Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıslara yönelik çalıştırma yapıldı. H.S. ve K.N. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

21.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:17
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çimentepe ve Eşrefpaşa semtlerinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, aranan şahıslara yönelik de çalıştırma gerçekleştirdi. Uygulamalarda, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cinayet suçunu işlediği belirlenen ve kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan H.S. (47) ile İzmir'de gece saatlerinde silahlı yapma suçunu gerçekleştiren ve 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan K.N. (33) yakalandı. 2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Cinayet ve Yağma Zanlıları Yakalandı - Son Dakika

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