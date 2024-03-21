İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çimentepe ve Eşrefpaşa semtlerinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, aranan şahıslara yönelik de çalıştırma gerçekleştirdi. Uygulamalarda, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cinayet suçunu işlediği belirlenen ve kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan H.S. (47) ile İzmir'de gece saatlerinde silahlı yapma suçunu gerçekleştiren ve 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan K.N. (33) yakalandı. 2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Cinayet ve Yağma Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Beykoz'da yaşlı bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?